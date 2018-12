Aarschot herbruikkampioen Hageland Kristien Bollen

19 december 2018

16u03 0

De Kringwinkel Hageland zamelt al meer dan 20 jaar herbruikbare goederen in. De 17 Hagelandse ophaalgemeenten streden tijdens de Europese week van de afvalvermindering voor de trofee ‘Hergebruikkampioen Hageland 2018’.

De stad of gemeente waarvan de inwoners tussen 17 en 25 november gemiddeld het meeste kilogram herbruikbare goederen per inwoner schonken aan De Kringwinkel Hageland, won. Het is het 3de jaar dat deze wedstrijd in het Hageland wordt georganiseerd. Na een spannende strijd is de winnaar gekend. Stad Aarschot wint, Tienen eindigt 2de en Diest staat op plaats 3 in de eindranking.

De stad Aarschot en haar inwoners hebben het hergebruikverhaal van De Kringwinkel duidelijk goed begrepen. Ze schonken via de verschillende kanalen het hoogste gewicht ingezamelde goederen per inwoner. In totaal werd er door de 17 deelnemende steden en gemeenten meer dan 62 ton herbruikbare goederen ingezameld tussen 17 en 25 november.

De trofee, volledig gemaakt uit herbruikbaar materiaal van De Kringwinkel door Recycle Art kunstenaar en medewerker De Kringwinkel Hageland Dirk Stasseyns, prijkt dus terecht in het stadhuis van Aarschot. Aarschot ontvangt ook 10 cadeaubonnen die ze zelf mag verloten onder haar inwoners.

De Kringwinkel Hageland wilt ook nu alle inwoners uit de 17 ophaalgemeenten bedanken voor de spullen die zij schenken.

Wie voor 9 februari 2019 5 kilo herbruikbare goederen brengt naar 1 van de 3 winkels van De Kringwinkel Hageland (Amerstraat 17 Aarschot, Nijverheidslaan 33a Diest, Minderbroedersstraat 33 Tienen) of naar het extra geefpunt op de Walstraat 2 te Tienen, ontvangt een waardebon.

De Kringwinkel Hageland leeft immers van de ‘krijg’ en maakt letterlijk ‘werk’ van de spullen die ontvangen worden. De afvalberg wordt hierdoor verkleind, werk op maat wordt met de middelen gecreëerd. Schenkklanten zijn dus ook zeer belangrijk voor de werking en een extra bedanking is zeker niet te veel. En zo zie je opnieuw: iedereen die kringt, die wint = De Kringwinkel Hageland, alle inwoners, steden en gemeenten, milieu, schenkklanten, koopklanten.