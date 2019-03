Aarschot help padden veilig oversteken VDWT

04 maart 2019

11u32 0 Aarschot Natuurpunt Aarschot organiseert ook dit jaar een paddenoverzetactie, samen met de stad. In maart ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap en gaan op zoek naar een poel om zich voort te planten. Als ze op hun tocht over een drukke straat moeten resulteert dat vaak in een slagveld. Natuurpunt probeert dit te voorkomen en helpt de padden veilig oversteken.

De trek begint rond zonsondergang en duurt gewoonlijk een uur of twee. “Alle plaatsen in Aarschot en deelgemeenten waar padden oversteken zijn opgelijst”, zegt schepen van Dierenwelzijn Isabelle Dehond (Open Vld). “De vrijwilligers van Natuurpunt hebben nadarhekken ter beschikking die opstellen. We vragen automobilisten deze hekken niet voorbij te rijden tijdens de overzet, maar een ommetje te maken.”

Vorig jaar werden bijna 9.000 padden de straat over geholpen. Tientallen vrijwilligers deden mee. Aarschot was zelfs op één na de succesvolste gemeente van Vlaanderen. Wie zin heeft om dit jaar mee te werken aan de overzet kan een mail sturen naar kristofbauwens@hotmail.com. Neem ook een kijkje op de Facebookgroep ‘Zebrapad’, die speciaal voor de actie werd opgericht.