Aarschot heeft (bijna) 30.000 inwoners EN DAT HEEFT OOK GEVOLGEN VOOR STADSBESTUUR GEERT MERTENS

25 januari 2018

02u25 0 Aarschot Over enkele dagen weet de stad Aarschot of ze officieel 30.000 inwoners telt. "Dat is een magische grens voor een stad", vindt schepen van Bevolking Steven Omblets (CD&V). Op dit moment heeft in het Hageland enkel Tienen deze kaap gerond. Ook voor het bestuur heeft dit gevolgen. Een stad met 30.000 inwoners krijgt twee extra gemeenteraadsleden.

"Het is spannend", zegt schepen Omblets. "Op dit moment hebben we effectief 30.000 inwoners, maar op het einde van de maand krijgt onze dienst Bevolking door wie er de voorbije maand verhuisd is naar een andere gemeente. Dat moet van het huidige aantal inwoners afgetrokken worden. Het is kantje boordje. Ofwel zitten we er nu al over, ofwel één van de volgende maanden. Op 26 januari weten we het."





Aarschot is de voorbije tien jaar enorm gegroeid. In 2014 telde de stad nog maar net 29.000 inwoners. De laatste tijd kwamen er heel wat wijken bij, denk maar aan het woonproject op Poortvelden met bijna 200 woongelegenheden. "We kennen al een aantal jaar een positieve migratie", zegt Omblets. "Dat wil toch wel iets zeggen. Het is hier dan ook goed om te wonen."





Extra subsidies

Het ziet er ook niet naar uit dat het aantal inwoners snel zal zakken. Er worden de komende jaren nog meer grootschalige woonprojecten gepland zoals onder meer op de vroegere site van wijnfabriek Geens langs de Leuvensestraat.





Ook voor het stadsbestuur heeft het gevolgen. "Voor heel wat subsidies kom je bijvoorbeeld pas in aanmerking als je stad 30.000 inwoners telt", weet Omblets. "Daar kunnen we in de toekomst van profiteren. Daarnaast krijgt een stad van 30.000 inwoners ook twee extra gemeenteraadsleden en een extra schepen. Al blijft voor ons het huidige aantal schepenen behouden omdat we er na de gemeenteraadsverkiezingen voor kiezen om het met een schepen minder te doen."





Voor het college van burgemeester en schepenen heeft het op financieel vlak geen gevolgen. De stad Aarschot zit in de categorie van 25.001 tot 35.000 bewoners. Pas als een stad meer dan 35.000 inwoners telt, worden de lonen van de lokale politici opgetrokken. Naast Tienen tellen ook steden als Houthalen-Helchteren, Geraardsbergen en Oudenaarde meer dan 30.000 inwoners.





Natte vingerwerk

"Of we de 30.000ste inwoner in de bloemen gaan zetten? Dat is moeilijk te bepalen. Er komen immers altijd inwoners bij en er vallen er altijd af. Al gaan we wel proberen te achterhalen wie zich het laatste heeft ingeschreven. En misschien organiseren we dan wel iets, maar het blijft een beetje natte vingerwerk." Wordt vervolgd...