Aanwezigheid Dries Van Langenhove blijft niet onopgemerkt in Aarschot (vooral door de dames) Kristien Bollen

12 januari 2019

23u24 0 Aarschot De aanwezigheid van Dries Van Langenhove op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang afdeling regio Leuven in Aarschot bleef gisterenavond niet onopgemerkt. Opvallend veel dames waren aanwezig op de receptie. Na de toespraken wilde zowat iedereen op de foto met Van Langenhove.

Nico Cresens, voorzitter van het Vlaams Belang arrondissement Leuven en gemeenteraadslid in Aarschot, glunderde. Niet enkel tal van leden uit de regio waren aanwezig, ook Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en Dries Van Langenhove waren van de partij. Ondanks dat Van Langenhove eerder zei een hekel te hebben aan de partijpolitiek, werd deze week bekend dat hij als ‘onafhankelijke lijsttrekker’ de kamerlijst voor het VB gaat trekken in Vlaams-Brabant.

Lijsttrekker én onafhankelijke? Noch regiovoorzitter Cresens als Van Langenhove zien er een probleem in. “Dat is heel duidelijk besproken. De samenwerking is voor allebei goed”, klinkt het. Cresens ziet het als een aanwinst dat “iemand met een wervend karakter en die durft zeggen wat veel mensen denken” de partij steunt. “Een van de grote troeven dat Dries zich aan de partij wil binden is vooral de verjonging en vernieuwing”. Met hun samenwerking willen ze Vlaanderen vooruithelpen.

Tijdens zijn toespraak stak Van Langenhove het niet onder stoelen of banken dat de media hem (vooral de laatste dagen) onder vuur namen en zelfs leugens over hem verspreidden. Ondanks de “strijd met de media”, die hem en zijn naasten wel degelijk getroffen heeft, motiveert hem dat nog meer. “Het is tijd voor een grondige hervorming in veiligheid en justitie. Het kan niet dat de vorige regering, die minder migratie beloofde op vier jaar tijd, een half miljoen migranten toelaat. Méér dan ooit dus. Ook justitie loopt helemaal mank. Het kan echt niet dat een cafébazin die roken toelaat in haar zaak een boete oploopt van 8.000 euro, en een verkrachter....net evenveel.”

Ook werden nog enkele namen bekendgemaakt: na Van Langenhove op de eerste plaats voor de kamer zullen Katleen Bury uit Sint-Pieters-Leeuw en Hagen Goyvaerts uit Leuven op plaats twee en drie opkomen. Klaas Slootmans uit Beersel zal de lijst trekken voor het Vlaams parlement, gevolgd door Suzy Wouters uit Scherpenheuvel en Jan Laermans uit Grimbergen.

Na de toespraken wilde zowat iedereen op de foto met Van Langenhove , die er rustig de tijd voor nam. “Ach, de ‘bekendheid’ is wat geleidelijk gekomen. Vroeger werd ik al wel (in Gent) veel aangesproken op straat of in de winkel, maar nooit kreeg ik negatieve reacties. Op sociale media is dat soms wel anders. Ik ben nu eenmaal een persoon waar men voor of tegen is. De laatste dagen nam de bekendheid wel exponentieel toe. In de politiek zijn het toch nog voornamelijk mannen, al zijn hier op deze nieuwjaarsreceptie wel opvallend veel vrouwen aanwezig. Geen probleem als die een selfie met mij willen nemen”, lachte de lijsttrekker.