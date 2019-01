Aanpassing van de middenbermen Geert Mertens

05 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in het voorjaar van 2019 nog een aanpassing van de middenbermen ter hoogte van de school Hoogvlieger en de Lindekensstraat langs de Herseltsesteenweg in Ourodenberg (Aarschot). Met de werken wil AWV een oplossing bieden voor de onveilige situatie in deze buurt. “De rustplaats voor fietsers wordt verbreed, zodat ze voldoende opslagruimte hebben bij het oversteken van de rijweg”, klinkt het. “Ook de parking van de school Hoogvlieger zal aangepast worden.”