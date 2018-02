Aanleg shop&go-parkings begonnen SENSOR REGISTREERT TERMIJN EN VERWITTIGT INDIEN NODIG PARKEERDIENSTEN GEERT MERTENS

14 februari 2018

02u29 0 Aarschot Op de Grote Markt is de aanleg van de shop&go-parkings begonnen. Tijdens de werkuren kunnen bezoekers van het centrum hier gratis voor beperkte tijd parkeren. Een sensor registreert haarfijn de geparkeerde tijd en verwittigt de parkeerdiensten als de termijn verstreken is. Eind deze maand zouden de plaatsen klaar zijn voor gebruik.

"We hebben er vroeger met Hava (het vroegere handelaarsverbond van Aarschot, red.) én de middenstandsraad voor geijverd om dergelijke parkings in het centrum te voorzien", weet Lily Schrijvers, voorzitter van de middenstandsraad. "Dat was al in het jaar 2010, we zijn nu 2018. Het was ook één van de prioriteiten die destijds uit onze bevraging van de handelaars naar voren kwam. Liefst 75% van de handelaars wilde dat er snel werk van gemaakt werd. Initieel waren de parkings ook in het plan opgenomen, maar het kwam er blijkbaar niet van om ze effectief aan te leggen. Tot vandaag."





De parkings zijn heel belangrijk voor het handelscentrum. "Oudere mensen die moeilijk te been zijn, kunnen op die manier dichtbij de zaak parkeren waar ze iets moeten afhalen", voegt ze eraan toe.





Maximaal halfuur

Heel interessant voor de parfumeriewinkels, bakkerijen en krantenwinkels die aan de Grote Markt gelegen zijn en waar mensen vaak maar even binnenwippen. "Oorspronkelijk waren er in het plan wel zes shop&go-plaatsen voorzien maar we zijn blij dat deze twee er komen..."





Concreet mag er tussen 9 en 19 uur maximaal dertig minuten gratis geparkeerd worden. "Je hebt geen bonnetje of parkeerschijf nodig want een sensor meet hoe lang de auto er al staat", stelt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Wie er toch langer staat, mag een retributie verwachten. Na dertig minuten gaat het alarm immers af bij een parkeerwachter. De formule is een succes in andere steden."





Onder meer in Leuven en Kortrijk is het principe al een tijdje ingeburgerd. De formule wordt nu ook uitgeprobeerd in Aarschot.





"We beginnen met twee shop&go-plaatsen op de Grote Markt", voegt ze eraan toe. "De voorbereidingen zijn begonnen." De toekomstige plaatsen zijn op het wegdek gemarkeerd, de elektronica moet nog voorzien worden. Toch zijn de plaatsen op korte termijn gebruiksklaar.





Voor wie eraan moest twijfelen: de paal die nu tussen de veiligheidskegels op de shop & go-plaatsen staat, wordt nog verplaatst.