Aanleg pleintje Pater Raskinkade is van start gegaan 05 april 2018

Aan het einde van de Pater Raskinkade is de aanleg van een nieuw groen pleintje gestart. Tot nu toe was het braakliggende stuk grond een doorn in het oog van menig Aarschottenaar. "Omdat er onder het pleintje veel kabels en leidingen lopen, konden eerdere plannen nog niet uitgevoerd worden", weet schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld). "Daarom hebben we er nu voor gekozen om plantvakken aan te leggen in verhoogde bulten. Zo moet er minder grond worden uitgegraven en is er minder kans op beschadigingen van leidingen." In de plantvakken worden onderhoudsvriendelijke planten zoals siergrassen, struiken en meerstammige bomen aangeplant. Ook wordt er een bloemenakker aangelegd. Tegelijkertijd wordt de fietsveiligheid op het punt aangepakt. "Zo komt er een fietsoversteek over de Elisabethlaan", voegt ze eraan toe. "Verder onderzoeken de stadsdiensten en de politie de mogelijkheid om de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers, die van de brug over de spoorweg komen, te verbeteren." (GMA)