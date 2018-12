Aanhouding van twee milieu-ambtenaren met 30 dagen verlengd Stefan Van de Weyer

18 december 2018

17u01 0 Aarschot De aanhouding van twee overheidsambtenaren van het Agentschap van Natuur en Bos en Landbouw en Visserij werd dinsdagnamiddag op de Leuvense Raadkamer met dertig dagen verlengd. Dat bevestigde het Leuvense parket. Ze worden verdacht van omkoping in het kader van hun ambt, corruptie, inbreuken op de wapenwet en inbreuken op het milieu-, soorten- en jachtdecreet.

Het onderzoek werd opgestart na een melding van het Agentschap van Natuur en Bos over wantoestanden binnen hun organisatie. Het duo, B.B. (44) uit Laakdal, en B.T. (40), uit Herselt, zouden misbruik maken van hun functie om zelf illegale jachtpartijen met bevriende jagers te organiseren. Buiten de jachtpartijen zelf zouden de betrokken ambtenaren er een lucratieve hobby van maken om het geschoten wild te verwerken in vleesbereidingen en deze te verkopen. Het onderzoek wees uit dat er in Aarschot en in Laakdal Chinese muntjakken gekweekt werden, vermoedelijk om hen in de natuur vrij te laten. In het kader van het onderzoek werden er geen verdere details vrijgegeven.