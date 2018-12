Aangereden hert overgebracht voor verzorging Kristien Bollen

Aan de Veelsebaan in Aarschot trof men gisterenavond rond 19 uur een hertje aan in de berm dat was aangereden, vermoedelijk door een wagen. Een zorgzame burger nam het diertje mee voor verzorging en bracht politie op de hoogte van de feiten. Eerder deze maand werden er in Aarschot al twee herten aangereden, die overleefden de aanrijdingen helaas niet.