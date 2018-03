Aanbevelingen audit komen mogelijk online 17 maart 2018

02u46 0

Een extra gemeenteraadscommissie kwam gisteravond samen over het rapport van Audit Vlaanderen. Mogelijk worden de aanbevelingen uit het dossier online gezet. De audit deed onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanwerving van stadspersoneel. Drie externe adviseurs, de zoon en schoonzoon van burgemeester André Peeters (CD&V) bleken niet volgens de juiste procedure te zijn benoemd. "Het rapport zegt duidelijk dat er geen fraude is gepleegd. Het is jammer dat het werk van het stadsbestuur toch in twijfel wordt getrokken", zegt CD&V-fractievoorzitter Nele Pelgrims.





"De uitkomst van de audit was niet besproken op het schepencollege, terwijl wij toch volledige openheid vragen", merkt schepen Gwendolyn Rutten (Open Vld) op. "Merkwaardig dat Peeters eerst zegt dat er geen vuiltje aan de lucht is, maar dan toch een besloten commissie bijeenroept." Op de volgende gemeenteraad zullen verdere vragen gesteld worden. (VDWT)