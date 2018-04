80.000 euro voor dringende herstelling (die niet zo dringend blijkt) 30 april 2018

Het stadsbestuur van Aarschot trok enkele maanden geleden 80.000 euro uit voor de hoogdringende herstelling van een verwarmingsketel in BLO Elzenhof. Omdat de motivatie niet optimaal was, schorste gouverneur Lodewijk De Witte van de provincie Vlaams-Brabant de beslissing. Ondertussen bleek er totaal geen herstelling plaatsgevonden te hebben. "De 80.000 euro werd ook niet uitgegeven", zegt bevoegd schepen Bob Verstraete (Open VLD). " De leverancier werd gecontacteerd en de kostprijs voor herstelling bedroeg 80.000 euro. We hebben dit bedrag voorzien." Daarna bleef het stil. "We hebben niets meer gehoord van de directie. Is de ketel op een goedkopere manier hersteld? We weten het niet. We gaan navragen hoe de vork aan de steel zit."





Ondertussen schorste de gouverneur de beslissing. "Omdat de kostprijs zo hoog is, gaan we nu wel een aantal leveranciers aanschrijven voor de herstelling, als ze tenminste nodig is." (GMA)