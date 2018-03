690.000 euro voor nieuwe fietspaden Betekomsesteenweg 22 maart 2018

02u27 0 Aarschot Het stadsbestuur trekt 690.000 euro uit om de fietspaden langs de Betekomsesteenweg te vernieuwen. Het fietspad bevindt zich in een bijzonder slechte staat. Vorige week kaartte oppositiepartij Groen de situatie aan én ook de Fietsersbond hekelde al de slechte staat van het fietspad. "Het fietspad is net een BMX-parcours", luidde het. Ook de aansluiting met de Terheidelaan wordt aangepakt.

"De bedoeling is de werken zo snel mogelijk te laten aanvatten zodat de fietspaden er tegen het nieuwe schooljaar liggen", zegt schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld). "Deze week komen we samen met de nutsmaatschappijen om de fasering en timing te bespreken. Volgende week openen we de offertes en daarna kan er gegund worden aan een aannemer. De uitvoeringstermijn bedraagt 55 werkdagen." Het project omvat de aanleg van gescheiden fietspaden. Het stuk dat aansluit op de Terheidelaan wordt ook heringericht.





"Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt dit voor haar rekening", voegt ze eraan toe.





Rotonde

"Aansluitend, vermoedelijk in 2019, krijgt ook de rotonde (met de Duracellbatterijen, red.) een structureel onderhoud. Langs de Terheidelaan worden gescheiden fietspaden voorzien en aan de overzijde van de fietsoversteek wordt een tweerichtingspad aangelegd dat de mogelijkheid geeft aan fietsers om de rotonde conflictvrij te passeren. Ook het kruispunt met de Nijverheidslaan wordt aangepakt."





Omdat de Betekomsesteenweg deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, kan 80% van het investeringsbedrag worden gerecupereerd door subsidies. (GMA)