4de editie Meetshovenloop

07 april 2019

Op vrijdagavond 26 april kan je op de grens van Betekom en Aarschot terecht voor de 4de editie van de Meetshovenloop, georganiseerd door de plaatselijke atletiekclub ROBA.

De Meetshovenloop maakt deel uit van het Aarschots Joggingcriterium. Je kan kiezen tussen 5 of 10 km. De deelname kost 5 euro. Voor iedereen is er een prijs in natura en achteraf worden er nog tombolaprijzen verloot. Plaats van afspraak is zaal Verhaegen aan de Grote Baan in Betekom. Voor meer info:

http://www.roba-atletiek.be/activiteiten/stratenlopen/meetshovenloop_2019