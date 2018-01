37 maanden cel voor perverse stiefvader 02u29 0

De 53-jarige M.C. uit Aarschot is veroordeeld tot 37 maanden cel voor de verkrachting en aanranding van zijn stiefdochter, op het moment van de feiten nog geen 14 jaar oud. Vier jaar geleden, op haar 18de, ontdekte het meisje per toeval op de computer van haar stiefvader een filmpje waarin zij zich ontkleedde in de badkamer. Ze verwittigde de politie en verklaarde eveneens dat ze in haar kindertijd meermaals misbruikt werd. Maar het ging verder dan dat. Haar stiefvader maakte een valse emailaccount aan en eiste van zijn stiefdochter foto's van haar schaamstreek. Ook naar de moeder van het kind, waar hij mee getrouwd was, richtte hij een valse mail. Daar deed hij zich voor als een 16-jarige die verkracht werd door haar stiefvader. De procureur vroeg de onmiddellijke aanhouding maar daar ging de rechter niet op in. "Het is zonder meer schrijnend dat de feiten zich hebben voorgedaan in de ouderlijke woning, die voor elke kind een veilige thuishaven hoort te zijn", aldus de rechter nog. De man moet het slachtoffer een schadevergoeding van 7.500 euro. Hij wordt voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. (KAR)