30 jaar Aarschotse New Beat wordt herdacht met expo en party

07 november 2018

18u13 3 Aarschot Modeontwerper en kunstenaar Idriz Jossa (52) laat de Aarschotse New Beat van 30 jaar geleden herleven in het weekend van 23,24 en 25 november. De Sint-Rochuskerk wordt het decor van een overzichtstentoonstelling. Op zondag wordt in jeugdcentrum De Klinker een party gehouden én een muzikale namiddag voor senioren met ‘Nougat Beat’.

De New Beat kende in 1988 een erg korte, maar intense periode. Jossa studeerde toen aan de Antwerpse Modeacademie en was begeesterd door de nieuwe muzikale wave die ook in Aarschot waaide. Hij ontwierp de zwarte kleding met de ‘Bomma Badge’ als embleem, die door de New Beatgeneratie werd gedragen. “In Aarschot liepen destijds heel wat aanhangers rond. De uitgaansgelegenheden waren dan wel La Rocca, de Reflex en de Boccaccio, maar Aarschot was één van de bakermatten van New Beat in Vlaanderen. Hier was het kledingmerk New Beat Fashion gevestigd en ook het platenlabel Antler Subway, dat zowat de helft van de producties maakte in die tijd. Het is dertig jaar geleden dat de muziekstroom opgang maakte en snel weer verdween. Ik wil die sfeer opnieuw oproepen tijdens een driedaagse”, zegt Jossa.

Kleding van Van Beirendock en de Confetti’s

In de Sint-Rochuskerk is drie dagen lang van 10 tot 20 uur een expo te zien met unieke platenhoezen, kleding en memorabilia. Er hangen onder meer 16 stukken van ontwerper Walter Van Beirendonck en zes kostuums gedragen door Peter, de iconische frontman van de Confetti’s. Ook Jossa’s eigen creaties zijn er te zien.

Verder kan je er ook enkele bijzondere EP’s en LP’s vinden en enkele muzikanten spelen tijdens de expo een luistersessie. “Wees gerust, de kerk wordt geen discotheek”, verzekert Jossa. “Onder meer (s)Herman Gillis zal voor het eerst in 25 jaar nog eens optreden. Aan de ingang krijg je trouwens een bolhoed te leen en we gebruiken religieuze attributen en symbolen, maar op een artistieke manier. Het is geenszins de bedoeling om de kerk te ontwijden.”

Alleen voor senioren

Zondag 25 november wordt er stevig gefeest in jeugdcentrum De Klinker. “Dan herdenken we de teloorgang van de echte New Beat aan de commerciële parodieën die onder andere Rocco Granata maakte. Deze zogenaamde ‘Nougat Beat’ wordt gedraaid van 14.30 tot 17 uur tijdens onze Bomma Afternoon Chat & Dance. Let wel: alleen senioren boven de 67 zijn toegelaten en zwart is de dresscode. Ze krijgen koffie en taart, die speciaal is ontworpen door de afdeling bakkerij van SIBA. De plaatsen zijn beperkt tot 150. Kaarten zijn verkrijgbaar in het woonzorgcentrum Sint-Rochus. Vanaf 18 uur gaat de echte New Beatfuif door voor iedereen. We draaien de old school New Beat, maar ook ‘New-er Beat’, die recent werd gemaakt. Ook hier is de voorkeur zwarte kledij.”

Tickets en informatie over het weekend vind je op de Facebookpagina 30yearsnewbeat en www.indrizjossa.be. Tickets voor de fuif zijn verkrijgbaar op 30yearsnewbeat.eventsquare.co.