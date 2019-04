260 betaalbare woningen op Poortvelden Mensen die in Aarschot wonen of werken krijgen voorrang

Geert Mertens

17 april 2019

23u02 0

Het woonproject Poortvelden gaat de tweede en derde fase in. Dankzij het woonproject komen er 260 woningen bij aan de rand van de stad. Met het project wil de stad antwoord bieden op de hoge woningnood. In deze fase worden er 40 woningen opgetrokken met een tuintje. Voor de verkoop van de woningen organiseert de stad een open oproep op 11 mei. Op dinsdag 30 april staat er een infoavond op het programma in het Capucienenklooster.

“In het woonproject Poortvelden staat de ontwikkeling van een levendige stadsbuurt voor de nieuwe bewoners centraal”, aldus schepen van Wonen Bert Van der Auwera (Open Vld). “Een groene buurt op mensenmaat waar iedereen zich thuisvoelt. Alle woningen staan in verbinding met een groene laan die naar het centrale buurtpark of -plein leidt.”

Het stadsbestuur wil met dit project een antwoord bieden op de hoge woningnood in Aarschot en omgeving. “Gezinnen die zich in de stad willen settelen, kunnen dit vaak niet betalen”, voegt hij eraan toe. “We willen die gezinnen de kans bieden om een nieuwbouwwoning met tuintje te kopen tegen een betaalbare prijs.” De woningen van de vorige fase werden te koop aangeboden aan 150.000 à 220.000 euro. “Bij de verkoop van de woningen willen we Aarschottenaren en mensen die in Aarschot werken, voorrang geven bij de keuze van hun woning.”

Heb je interesse of wil je meer informatie zoals welke verschillende woontypes binnen dit woonproject te koop worden aangeboden? Kom dan naar de infoavond op dinsdag 30 april om 19.30 uur in het Capucienenklooster in het Stadspark. Op 11 mei vindt de open verkoop plaats. Ook deze vindt plaats in het Capucienenklooster, om 9 uur.