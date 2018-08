225 sociale huurwoningen tegen 2025 04 augustus 2018

02u31 0

Kus van de juf en een bank vooruit voor het Aarschotse stadsbestuur. De doelstelling om 225 bijkomende huurwoningen te realiseren tegen 2025 is haalbaar. Dat vindt ook het Agentschap Wonen Vlaanderen.





Elk jaar meet het Agentschap het aanbod aan sociale huurwoningen in de Vlaamse gemeenten. Met het project in de Ter Heidelaan, de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg in Ourodenberg worden er heel wat sociale woningen gerealiseerd waardoor de stad bij de Voortgangtoets 2018 in categorie 1 terechtkomt.





"Na de zomer starten de werken aan het project Ter Heidelaan", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "In een eerste fase worden er 39 woningen en appartementen gerealiseerd. In fase 2 gaat het om 45 woongelegenheden en in een derde en laatste fase komen er nog eens 22 bij."





Dat zijn er 106 in totaal. "De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang", zegt schepen van Welzijn Geert Schellens (sp.a) en burgemeester Peeters. Een precieze wachtperiode kan er niet op geplakt worden omdat sommige gezinnen een grotere en sommige een kleinere woning nodig hebben. Voor dit project wordt samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz en de bouwonderneming Hooyberghs. "We zetten als stad graag onze schouders onder deze projecten. We besteden ook aandacht aan de leefbaarheid in de sociale wijken. Dat doen we in overleg met de partners van het lokaal woonoverleg." (GMA)