21 fietsers niet in orde met verlichting Kristien Bollen

09 januari 2019

19u46 0

Politie Aarschot hield gisteren een actie op fietsverlichting. Van de 637 fietsers waren er 21 niet in orde. Zij zullen een proces-verbaal ontvangen of een verkeersklas moeten volgen.

De Aarschotse politie laat ook weten dat er naast fietslichten nog heel veel modieuze en coole fluogadgets of reflecterende spullen bestaan om extra zichtbaar te zijn? Bijvoorbeeld rugzakken met reflecterende stof of fluocovers om over je rugzak te doen, fluorescerende of reflecterende enkel- en armbanden (die bestaan ook met ingewerkte led-lampjes), fluohelmen of helmcovers, reflecterende tape in verschillende kleuren (om je rugzak, fiets of jas mee te pimpen), reflectoren voor in je fietsspaken, enz... Of je kan ook gewoon een fluohesje kiezen. Lelijk? Kan zijn, maar intussen hebben verschillende kledingmerken hun eigen trendy fluohesje ontworpen. Superzichtbaar en supermooi tegelijkertijd: yes you can! Op hun site delen ze ook een link van een leuke video mat handige tips : https://youtu.be/prmuZwYXB_M