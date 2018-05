18 maanden cel gevraagd voor drugsrunner 29 mei 2018

Voor een 21-jarige Nederlander, die in de cel zit, werd op de Leuvense strafrechtbank 18 maanden cel en 16.000 euro boete gevorderd. Dit omdat hij op 12 maart 2018 in Aarschot werd betrapt met elf klontjes van telkens twee gram cocaïne, heroïne en een precisieweegschaal.





De drugsrunner werd die dag rond 16 uur op het Statieplein opgemerkt. Omdat hij zich zenuwachtig gedroeg tegenover de politie, besloten de agenten hem te controleren. Hij had 546 euro en de drugs op zak. Hij gaf nadien toe al een volle maand actief te zijn als drugsrunner. Zijn advocaat hoopt dat de straf met uitstel zal worden uitgesproken gezien het blanco strafverleden van beklaagde en hij al drie maanden in de cel zit. Het vonnis is er op 25 juni. (SVDL)