17 nieuwkomers op sp.a-lijst 22 juni 2018

Liefst 17 nieuwkomers op de sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aarschot. Eerder raakte al bekend dat huidig schepen van Sport, Geert Schellens, de lijst trekt en dat Urbain Lavigne de lijst duwt. Plaatsen twee en drie zijn weggelegd voor gemeenteraadsleden Nicole Van Emelen en Kurt Lemmens. Dries Vandenbroeck vervolledigt de top vier. De nieuwkomers op een rij: Hanne Goossens (5), Els Wouters (7), Els Vleugels (8), Tani Souw (9), Tom Carpentier (11), Marc Van Brussel (13), Elisabeth Salaets (15), Yasemin Belek (16), Kurt Corbeels (18), Gonda Grandjean (19, Annelies Maertens (20), Wim Van de Velde (22), Marthe Debeys (23), Anke Meervis (24), Daisy Goris (25), Guido Van den Broeck (27) en Francis Van den Bosch (28).





Ook oude getrouwen Tom Vanderhaegen (6), Tom Verstappen (9), huidig raadslid Robert Grandjean (12), Chris Vits (17), Luc Stroobants (21) en Clementine Van Horebeek (26) bezetten nog een plaatsje.





"Met onze vernieuwde ploeg willen we onze stad nog beter bereikbaar, veiliger en aangenamer maken", aldus Schellens. "Daarbij houden we rekening met de behoeften van al onze inwoners, van jong tot oud." (GMA)