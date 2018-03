150 sporters geëvacueerd SOMMIGEN WERDEN ONWEL VAN VREEMDE GEUR KRISTIEN BOLLEN

28 maart 2018

02u40 0 Aarschot Zo'n 150 zwemmers en sporters, voornamelijk kinderen, zijn gisteravond geëvacueerd uit het Sportcentrum Demervallei. Enkele van hen waren misselijk geworden of kregen last van prikkelende ogen. In het zwembad hing een chemische geur.

Sinds midden januari zijn er volop renovatiewerken bezig aan de sporthal. Momenteel worden onder meer de vloer van de kleedkamers en het sanitaire gedeelte vernieuwd. Ook gisteren was de aannemer aan het werk. In de loop van de dag werd er nog zonder problemen gezwommen en gesport. Toch hing er toen al een hinderlijke geur in de gebouwen.





In de loop van de avond voelden enkele leden van de aanwezige sportclubs, voornamelijk kinderen, zich plots niet goed. Sommigen werden misselijk door de geur of kregen last van prikkelende ogen. De ongeruste begeleiders alarmeerden daarop de hulpdiensten. Ze namen het zekere voor het onzekere en kondigden meteen het medisch interventieplan af. Politie, brandweer, een mug-team en medische begeleiding kwamen ter plaatse, waarop besloten werd om de sporthal en zwembad te ontruimen. "In het hele complex hing er een sterke, hinderlijke geur", bevestigt Robrecht Vanhagendoren, officier van de brandweer van Aarschot. "Enkele van de sporters en zwemmer hadden last van geïrriteerde ogen of voelden zich misselijk. Toen wij ter plaatse kwamen omstreeks 18.30 uur, waren andere hulpdiensten al met de evacuatie begonnen. Uiteindelijk bleek de geur afkomstig te zijn van de acrylaat waarmee de aannemer vandaag was bezig geweest om een gietvloer aan te leggen."





Volgens de brandweer is die stof niet giftig of gevaarlijk. Al bleek ze wel hinderlijk voor sommige bezoekers. "Niemand hoefde overgebracht te worden naar het ziekenhuis. In samenspraak met de verschillende diensten, aannemer en architect is er afgesproken dat als men met deze producten verder werkt, het zwembad en sporthal gesloten zullen worden voor bezoekers. Bovendien heeft de aannemer beloofd om voldoende te ventileren tijdens én na de werken, zodat er geen indringende geurhinder meer kan zijn."





Geen risico's

Ook schepen van sport Geert Schellens kwam een kijkje nemen. "We wilden geen risico's nemen en beslisten daarom om het complex volledig te ontruimen", zegt Schellens. "Morgen (vandaag red.) zijn er geen werken aan de vloer gepland en zullen de sporthal en het zwembad dus gewoon weer open zijn. Donderdag staat er wel het een en ander op de planning en zal er gewerkt worden met het methylmetacrylaat voor de gietvloer, dan zullen we preventief het sportcomplex volledig voor de bezoekers sluiten, zodat gelijkaardige toestanden in de toekomst vermeden worden."