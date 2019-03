15 maanden cel voor dief KAR

04 maart 2019

Een asielzoeker is veroordeeld tot 15 maanden cel voor twee diefstallen, waaronder een met geweld in Aarschot. Ibrahim A.D. was op 23 november vorig jaar op dievenpad. Hij pleegde diefstallen in twee huizen. Eenmaal deed hij dit op vertoon van een wapen. Hij ging onder andere met electronica, geld, juwelen, kledij en elektrische fiets aan de haal. Hij werd betrapt in het station van Mechelen omdat hij aan het zwartrijden was. Agenten troffen in zijn rugzak de buit aan. De man verbleef een tijdje in een asielcentrum in Diest, maar daar is hij niet langer welkom. De rechter acht de kans op recidive groot, omdat A.D. geen verblijfplaats of inkomen heeft in België. Voor de twee diefstallen kreeg de man 15 maanden cel.