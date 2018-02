15-jarige bekent vier brandstichtingen in het najaar van 2017 07 februari 2018

02u49 0 Aarschot Een 15-jarige uit Aarschot heeft bekend dat hij in het najaar van 2017 vier branden gesticht heeft in zijn thuisstad. Hij kreeg intussen huisarrest en begeleiding opgelegd.

Op 16 september van vorig jaar brak er omstreeks 19.30 uur brand uit in een leegstaande woning in de Meertselstraat. Het was duidelijk dat het vuur aangestoken werd in één van de kamers op het gelijkvloers. Op 20 september werd er opnieuw brandgesticht, deze keer in een verlaten pand langs de Liersesteenweg. De dader had hier papier en kledingstukken in een kleerkast in brand gestoken. De kamer waar die kast stond, raakte zwaar beschadigd. Op 29 oktober werd datzelfde huis volledig vernield nadat er opnieuw brandgesticht werd. En dan was er nog een brandstichting op woensdag 27 december. Toen werden de Chirolokalen aan de Kerkstraat in de as gelegd.





Drie verdachten

Getuigenverklaringen leidden de speurders al snel naar minderjarige verdachten. Begin januari werden drie jongens verhoord en de 15-jarige uit Aarschot bekende dat hij brand had gesticht in de Chirolokalen. De rol van de andere jongeren bij deze brand moet nog verder onderzocht worden. Doorgedreven onderzoek van de politie wees uit dat de 15-jarige ook in verband kon gebracht worden met de eerdere branden. Hij werd op 25 januari voor de jeugdrechter in Leuven geleid. De jongen kreeg huisarrest en verschillende vormen van begeleiding opgelegd. (KBG)