100 euro voor verzorgen kind met beperking Geert Mertens

09 januari 2019

22u36 0

Ouders, die een kind met een beperking thuis verzorgen, kunnen rekenen op een premie van 100 euro van de dienst Welzijn. Om in aanmerking te komen zijn er drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het kind moet onder meer jonger zijn dan 21 jaar en een ongeschiktheid hebben van minstens 66%. Voor meer informatie kan je mailen naar welzijn@aarschot.be of contact opnemen via 016 63 94 65.