10-tal varkens in beslag genomen

27 februari 2019

Bij een varkenshouder in de Senatorlaan in Wolfsdonk bij Aarschot werden deze voormiddag rond 9.20 uur een tiental Duroc-varkens in beslag genomen tijdens een controle van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Dit gebeurde omdat de eigenaar niet in orde was met onder meer de verplichte registratie van de dieren. Hierdoor is de herkomst niet meteen duidelijk. Om te verhinderen dat de dieren in de voedselketen zouden kunnen terecht komen, werden de beestjes overgebracht naar een opvangcentrum. Het onderzoek wordt verdergezet.