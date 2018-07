10.000 bezoekers springen zomer in 11 juli 2018

Meer dan 10.000 bezoekers kwamen de voorbije weken de zomer inspringen op de 21 springkastelen aan het Wolf-café in Langdorp. "Goed voor 200 meter lopende meter speelplezier", aldus Lily Schrijvers van de organisatie.





"Er komt zeker een derde editie", aldus Schrijvers. "Dit jaar werkten we ook samen met foodtrucks om de hongerigen te spijzen. Verder werden er kleedkamers voor de kinderen voorzien, zodat ze zich van hun natte kleren konden ontdoen."





Volgend jaar zal er nog meer ingezet worden op animatie. "Misschien kunnen we ook een groep laten optreden", aldus Schrijvers.





Nog tot en met 11 juli kunnen kinderen aan de Demervallei terecht van 11 tot 21 uur. (GMA)