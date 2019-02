1 op 5 bestuurders te snel Kristien Bollen

04 februari 2019

In januari hebben heeft politie Aarschot op 23 verschillende locaties snelheidscontroles uitgevoerd. Hierbij werden 5.356 voertuigen gecontroleerd. 1.053 of ongeveer 1 op 5 reed te snel. De meeste snelheidsduivels werden betrapt in de Dubbeekstraat en Testeltsesteenweg, waar bijna de helft van de chauffeurs zich niet aan de snelheid hield.