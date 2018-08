1.000 deelnemers op eerste Aarschot Fietst 13 augustus 2018

Zondag werd de eerste Aarschot Fietst afgewerkt. "Met 1.000 deelnemers zijn we zeer tevreden. Vergeten we niet dat we hiervoor 29 edities van de Fietseling gehad hebben, maar dat die afgeschaft is. De afspraak tussen de gemeenten was dat die oude naam niet meer zou gebruikt worden, maar niet iedereen heeft zich daaraan gehouden. Vandaar dat sommigen elders zijn gaan rijden. We richten ons nu op families, vrienden en kinderen, niet meer op wielertoeristen. Onze naam moet nog bekend geraken", aldus Hans Geykens van de organiserende sportdienst. Er waren drie vertrekplaatsen: in Rillaar, Langdorp en op de Grote Markt. Edhy Brems, zijn echtgenote en vrienden kwamen aan de start in Aarschot (foto). "We hebben voordien ook altijd aan de Fietseling deelgenomen en nu starten we hier", aldus Edhy.





Foto HCH (HCH)