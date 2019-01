“Winterfeest is ideale plek om te toasten” Honderden inwoners brengen vrienden mee om 2019 te vieren Tom Van de Weyer

01 januari 2019

13u55 0 Aarschot Enkele honderden feestvierders kozen het Winterfeest om te toasten op het nieuwe jaar. Aarschottenaren brachten kennissen en familie mee naar het kerstdorpje op de Grote Markt. “Dit is een geweldig concept voor een afterparty na het diner. Hier blijft de sfeer gemoedelijk. Leuven is te druk en te grimmig geworden”, klinkt het.

De aftelling naar het nieuwe jaar was de apotheose van het Winterfeest, dat haar vierde editie afsloot. “De voorbije twee weken kwamen 10.000 bezoekers naar het centrum”, zegt een tevreden Lily Schrijvers namens de plaatselijke handelaars en CC Het Gasthuis. De verschillende hutten zaten maandagavond vol en gonsden van muziek. Klokslag middernacht vielen enkele tientallen mensen elkaar in de armen op het plein rond de verlichte boom. Pas tegen één uur stroomde het plein geheel vol met gasten die her en der van tafel kwamen.

Bij de Scheve Stadsbar treffen we een gezelschap keurig opgeklede heren. “Wij zijn een club gezworen vrienden uit Diependaal, een wijk in Herent. Leuven mijden we al een tijd met oudjaar. Je staat er op elkaar geprangd en het is aanschuiven voor een pint. Elk jaar gaan we oud op nieuw ergens anders vieren. Ons oog viel op het Winterfeest in Aarschot, een charmante opzet die we nog niet kenden. Alleen jammer dat jullie geen groots vuurwerk houden.”

“Dat er al lang geen vuurwerk meer bij is, vinden wij een goede zaak. Veiligheid gaat boven alles”, zegt de familie Van Bael uit Aarschot. Zoals ieder jaar nodigden zij een bevriend stel uit Rotselaar uit. “Eerst komen ze bij ons thuis dineren en tegen middernacht zakken we samen af naar de Grote Markt, met flessen cava in aanslag. We gaan hier helemaal op in het gedruis.”

Yunry Nys uit Begijnendijk is helemaal gewonnen voor het concept van het Winterfeest. “Rond de kerstdagen ben ik hier drie keer geweest. Elk van de hutten heeft zijn eigen sfeer en karakter. De nieuwjaarsfuif in de Stadsfeestzaal was vroeger mijn terrein, maar het muziekgenre ben ik intussen ontgroeid. Ik bracht vrienden mee uit Schriek, waar vanavond niets speciaals te beleven is. Voor hen is het een eerste kennismaking. Er mag stevig gedronken worden, want we zijn met een taxibusje gekomen.”

Het kersverse koppeltje Jens Vander Motte (22) en Kylie Reinquin (26) uit Aarschot viert haar eerste Nieuwjaar samen. “We kennen elkaar pas enkele maanden en werden onlangs verliefd. Vroeger gingen we elk naar de fuif in de Stadsfeestzaal. Dat was iedere keer duur en niet eens zo gezellig. Leuven is op een avond als deze te grimmig geworden voor romantici als wij. Wens ons en elkaar vooral veel liefde toe in 2019.”