"Werken nodig, maar geld is er niet" VZW SPORT- EN SPEELPLEINEN BEKAF LUIDT ALARMBEL GEERT MERTENS

23 juli 2018

02u31 0 Aarschot Bij de vzw sport- en speelpleinen Bekaf zitten ze met de handen in het haar. Er zijn grote werken nodig op de site in de Bekaflaan, maar de vzw kan deze kosten als huurder niet betalen. De vzw Parochiale Werken, die eigenaar is, wil niet investeren. Schepen Mattias Paglialunga belooft om te bemiddelen.

Tegen 2020 moet de vzw Bekaf zo'n 1.200 vierkante meter niet-geïsoleerde asbestplaten vervangen op de site in de Bekaflaan. Het domein bevat een speeltuin, een speelweide, een binnenspeeltuin en verschillende lokalen. Kostenplaatje? Zo'n 250.000 euro. Helaas heeft de vzw de nodige middelen zelf niet ter beschikking. "We vroegen om steun aan de eigenaar vzw Parochiale Werken, maar vingen bot", zegt Roger Vlummens van de vzw Bekaf. "Ik wou het onderwerp nog eens ter sprake brengen op de laatste vergadering van de raad van bestuur van Parochiale Werken, maar kreeg geen uitnodiging. Nadien werd mij wel met anderhalve zin meegedeeld dat er geen geld is voor ons. Ah neen, alles vloeit naar de realisatie van de vredesbeiaard in de Onze-Lieve-Vrouwekerk", is de man verontwaardigd. "Pas op", voegt hij eraan toe. "We gunnen de parochie de beiaard, maar we vinden het erg dat er voor ons geen budget meer overblijft. Van de provincie ontvingen we 120.000 euro om een nieuwbouw te realiseren waar we de binnenspeeltuin in onder kunnen brengen. Jaren geleden konden we al de vroegere binnenspeeltuin van de Gabber in Testelt bemachtigen. Om aan alle normen te beantwoorden moet het dak geïsoleerd worden en moet er dubbele beglazing komen. Allemaal kosten die we met eigen middelen betalen. We hebben nooit voor geld gebedeld. Het is erg dat we nu zo afgewimpeld worden."





Bemiddelen

Sinds 2013 heeft Bekaf de sport- en speelpleinen in erfpacht. "We moeten duizend euro huur per maand betalen", gaat hij verder. "We doen dit vrijwillig, zodat de kinderen een plek hebben om te komen spelen. Als er geen oplossing gevonden wordt, dreigt de speeltuin te verdwijnen. Dat zou erg zijn. Ook vandaag zet een massa vrijwilligers zich met hart en ziel in voor de speeltuin." Schepen van Jeugd Mattias Paglialunga (CD&V) wil best bemiddelen met de betrokken partijen. "We moeten met alle partners rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen", vindt hij. Sinds vorig jaar ondersteunt de stad de vzw met een subsidie van 5.000 euro. Dat wordt integraal in de speeltoestellen geïnvesteerd. "Als de vzw Parochiale Werken een inspanning doet, kunnen we ook vanuit de stad bekijken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld de kosten voor de isolatie voor onze rekening nemen. Het kan niet dat we investeren in nieuwe speelinfrastructuur, maar dat de bestaande initiatieven, die zo'n succes kennen, zullen verdwijnen." Bij de vzw Parochiale Werken konden we niemand strikken voor een reactie.