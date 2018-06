"We zijn voor Aarschot, en tegen niets" VOORMALIG N-VA-FRACTIELEIDER KEVIN GARCIA BEGINT PARTIJ 'ANDERS' GEERT MERTENS

02u29 0 Aarschot Anders, voor een sterker Aarschot. Dat is naam van de nieuwe partij die straks opkomt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voormalig fractieleider van N-VA, Kevin Garcia, is één van de oprichters. "We willen Aarschot anders en beter voor de inwoners", klinkt het.

Enkele maanden geleden kondigde Garcia aan dat hij stopte als raadslid voor N-VA. "Ik ben in april ook uit de afdeling gestapt", vertelt hij. Zes jaar geleden was hij nog het uithangbord van de lokale afdeling. "Ik had zin in een neutraal verhaal, waarbij je niet afhankelijk bent van de nationale partijpolitiek. We willen ook een positief verhaal vertellen en niet inhakken op het bestaande beleid."





"Wat de belangrijkste punten zijn? De handel in Aarschot moet meer leven ingeblazen worden", voegt hij eraan toe. "Daar moeten meer middelen voor vrijgemaakt worden en handelaars moeten meer steun krijgen van het stadsbestuur. Ook van de verkeerscirculatie maken we een verkiezingspunt. Het is niet de bedoeling om alles volledig om te draaien, zoals het vroeger was, maar er moet wel onderzocht worden wat er mogelijk is."





Sport en fietsveiligheid

De omkering van de rijrichting in de Martelarenstraat zet al jaren kwaad bloed bij de handelaars en inwoners. "Een ander punt is de sportaccommodatie", gaat hij verder. "De huidige sporthal is wel een beetje gepimpt maar als je kijkt naar naburige gemeenten, zoals Herselt en Rotselaar, stel je vast dat we achterop hinken. Daarnaast kan ook de fietsveiligheid in onze stad veel beter. Over de overige punten gaan we nog onderhandelen."





Vijftien kandidaten

Of de partij met een volledige lijst op de proppen komt, is nog onzeker. "We hebben nu vijftien kandidaten", zegt hij. "Ook Herman Pelgrims (niet de voormalige schepen maar zijn naamgenoot die vorige keer opkwam voor LDD, red.) is van de partij, net als Lucien Everaerts. Plaatsen zijn nog niet aan de orde. Dat maken we later bekend. De lijst moet pas op 15 september ingediend worden. Ook voormalig N-VA-gemeenteraadslid Fik Meulenberghs steunt de lijst. Hij staat wel niet op de lijst want hij is verhuisd uit Aarschot maar hij zal actief mee campagne gaan voeren."





Fonny Bruyninckx verhuist weldra opnieuw naar Aarschot en zal wellicht op de lijst staan. Of het niet moeilijk is om alle visies te verzoenen?





Alles is bespreekbaar

"We zijn voor Aarschot en tegen niets", zegt hij. "Alles wat voor de stad en haar inwoners beter kan, is bespreekbaar."





De partij is nog op zoek naar extra bloed. "Mensen van divers pluimage die, als onafhankelijke of neutrale kandidaat, hun zegje willen doen over de Aarschotse politiek en dossiers in de gemeenteraad willen brengen, zijn welkom om zich bij onze partij te voegen."