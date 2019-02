“We zijn met meer dan 30.000!” Aarschot telt voor het eerst meer dan 30.000 inwoners! Geert Mertens

08 februari 2019

19u54 0

Wat vorig jaar op de valreep niet lukte, is nu wel gebeurd: Aarschot heeft meer dan 30.000 inwoners. Op 1 januari 2019 telde de stad precies 30.106 inwoners. Dat blijkt uit de bevolkingsstatistiek van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken. Vorig jaar ‘strandde’ de stad op 29.956 inwoners.

“Dit bewijst wat we al langer weten: dat Aarschot een fijne plaats is om te wonen”, glundert burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

“Nu, we gaan er met ons ‘Plan Nieuw Aarschot’ alles aan doen om dit zo te houden. We willen een stad zijn op mensenmaat waar iedereen telt. Klein genoeg om warm en gezellig te zijn. Groot genoeg om het verschil te maken. Iedereen moet hier ook de kans krijgen om zich te ontplooien, te leren en vooruit te gaan. We willen een stad zijn waar mensen elkaar ontmoeten, waar altijd iets te beleven valt en waar we samen plezier maken. De stad groeit niet alleen, ze wordt ook groener!”

Had Aarschot vorig jaar de kaap van de 30.000 inwoners gehaald, dan had het stadsbestuur nu aanspraak kunnen maken op een extra schepen en twee extra gemeenteraadsleden. “Maar daar hadden we sowieso geen gebruik van gemaakt”, aldus Rutten. “Een mooie besparing voor de burger.”

Op goed vijf jaar tijd is het aantal inwoners gestegen van iets meer dan 28.000 naar 30.000. Door de vele woonprojecten, die op stapel staan - denk maar aan de ontwikkeling van de Geenssite waar er goed 250 woongelegenheden opgetrokken worden -, zal het aantal de komende jaren zeker niet dalen. “Maar ook niet explosief stijgen”, weet de burgemeester. “Eigenlijk kent Aarschot een natuurlijke aangroei. We zitten sowieso met een oudere bevolking.”

Dat wordt gecompenseerd met de instroom van jonge gezinnen. Aarschot zit procentueel gezien niet bij de 20 steden met de oudste bevolking. Een buurgemeente als Scherpenheuvel-Zichem zit daar wel bij. Deze staat op plaats 19 van heel het land. De gemiddelde leeftijd is er 45,59 jaar.

Voor de cijferliefhebbers: de cijfers tonen ook het percentage mannen en vrouwen dat er woont. Voor de single mannen, die op zoek zijn naar een vrouw, is er goed nieuws. Er zijn in totaal 14.735 mannen in Aarschot en 15.414 vrouwen. In totaal vonden er vorig jaar 13 echtscheidingen plaats en 13 beëindigingen van een wettelijk samenwoning.

Wat de stad wel misloopt, omdat het aantal inwoners vorig jaar nog niet de 30.000 inwoners oversteeg, zijn extra subsidies. Zo zou onder andere de politiezone meer middelen ter beschikking gekregen hebben. In 2024 zal de stad, voor het eerst, 31 gemeenteraadsleden tellen en geen 29 meer zoals vandaag de dag het geval is.

Meer over Aarschot

politiek

samenleving