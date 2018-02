"We mikken op 7.000 bezoekers" DANCEFESTIVAL AFTRSUN WIL 1.000 FEESTVIERDERS MEER VOOR VIERDE EDITIE GEERT MERTENS

17 februari 2018

02u26 0 Aarschot Het dancefestival Aftrsun, dat in augustus voor de vierde keer doorgaat, mikt dit jaar op 7.000 bezoekers. Dat zijn er duizend meer in vergelijking met vorig jaar. "We groeien elk jaar en dat willen we ook blijven doen", klinkt het. De organisatoren maken in de loop van volgende week het jaarlijkse thema én de eerste namen van het festival bekend.

"Dit jaar willen we een extra ruimte voor de ambassadeurs van het festival in het leven roepen", zegt Yannick Buelens, een van de organisatoren. "Dat is een afgebakende zone waar heel wat privileges gelden. Op die manier willen we de mensen die ons steunen door een speciaal ticket te kopen extra verwennen. Neen, het is geen V.I.P.-zone. Daar hebben we het niet zo voor. We willen dat iedereen die dat wenst van de privileges gebruik kan maken. Het festival zal hier op een intensere manier kunnen beleefd worden dankzij allerlei voordelen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een relaxruimte."





Er zal ook een samenwerking zijn met lokale producenten. "Net als vorig jaar zal het bier Comesier uit Wolfsdonk prominent aanwezig zijn", voegt hij eraan toe. "Wij en de producenten zitten volledig op dezelfde golflengte. Het zijn stuk voor stuk creatieve mensen die mee achter het concept van het festival staan. Onze camping zal ook opnieuw een flink stuk groter zijn in vergelijking met de eerste edities. Er zijn immers heel wat bezoekers die de nacht willen doorbrengen op het terrein."





Internationale namen

De organisatie mikt dit jaar op duizend extra bezoekers. "In de loop van de volgende week maken we het jaarthema bekend", gaat hij verder. De vorige edities koos de organisatie als thema onder meer voor Woodstock en cowboys en indianen. "We hebben al heel wat nationale en internationale namen vastgelegd, maar daar kunnen we momenteel nog niets over zeggen. In de loop van de volgende weken maken we die met mondjesmaat bekend. We hebben deze week nog samengezeten met de politie om de veiligheidsvoorschriften te bekijken."





De organisatie denkt er ook aan om in juli extra evenementen op het getouw te zetten naar aanleiding van het WK in Rusland. "We willen zeker twee van de drie groepsmatchen live uitzenden", aldus Buelens. "Dat zal telkens gepaard gaan met een optreden van een bekende commerciële groep. Denk aan iets als het elektroduo Van Echelpoel. We moeten zien wat er organisatorisch mogelijk is."





Aftrsun vindt dit jaar van vrijdag 10 tot zondag 12 augustus plaats op de festivalweide aan de Leuvenseweg.