“Vervuilende bussen moeten weg uit stadscentrum” Nieuw stadsbestuur wil elektrische bussen eisen Geert Mertens

27 januari 2019

15u09 3

De stad Aarschot wil de huidige, vervuilende bussen van vervoersmaatschappij De Lijn in de toekomst niet meer in het stadscentrum zien rijden. “We gaan op tafel kloppen bij De Lijn om elektrische bussen in te leggen”, klinkt het fors bij het stadsbestuur. Daarnaast wordt er ook onderzocht of er een pendeldienst kan ingelegd worden van het station en de randparkings naar het centrum.

“Harmonicabussen horen niet thuis in de binnenstad”, zegt toekomstig burgemeester en huidig voorzitter van de gemeenteraad Gwendolyn Rutten (Open Vld).

“De huidige, vervuilende bussen zijn niet meer van deze tijd. We gaan er bij De Lijn voor ijveren om elektrische bussen in te leggen. Op die manier trekken we ook ten strijde tegen de klimaatsverandering en maken we werk van een kleinere ecologische voetafdruk. Zo snel als mogelijk moeten we het engagement, om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, realiseren.”

Dat gebeurt niet alleen door het inleggen van elektrische bussen. “Ook de stad geeft het goede voorbeeld: stadsgebouwen en sociale woningen worden op een duurzame manier gerenoveerd.”

De stad gaat eveneens onderzoeken of er bijkomende bussen kunnen ingelegd worden op speciale tijdstippen. “In overleg met de private sector willen we, op belangrijke momenten zoals de donderdagmarkt of evenementen zoals het Winterfeest, extra busvervoer vanuit de deelgemeenten inleggen om mensen naar het stadscentrum te brengen”, klinkt het. “Naar het voorbeeld van andere steden bekijken we ook of een elektrische pendeldienst haalbaar is. Zo raakt iedereen veilig en goedkoop ter plaatse. En de handel en horeca varen er wel bij.”

Een timing is er nog niet op geplaatst. “Dit plan kadert in een groter en nieuw mobiliteitsplan voor de stad”, gaat schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA) verder. Ook de omkering van de rijrichting in de Martelarenstraat, waarvan Open Vld een verkiezingsthema maakte, behoort daartoe. “Het is één van de plannen waar we de komende maanden werk van maken maar geef ons een beetje tijd. We zijn nog maar een paar keer bij elkaar geweest op het schepencollege en er ligt heel wat werk op de plank.”

Vraag is natuurlijk ook hoe De Lijn tegenover de eis van Aarschot staat. Aarschot is een echte scholenstad. Dagelijks reizen duizenden leerlingen, met de bus of op een andere manier, naar de vele scholen die de stad rijk is. Heel wat bussen zitten ook dagelijks meer dan vol.