"Verkeer opnieuw omdraaien technisch onmogelijk"

02u39 0 Aarschot "De rijrichting in de Martelarenstraat opnieuw omdraaien is, vandaag de dag, praktisch niet meer mogelijk." Dat zegt burgemeester André Peeters (CD&V). Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten van coalitiepartner Open Vld wil van de omkering een verkiezingsthema maken. Nochtans, zo stelt Peeters, waren het de toenmalige Open Vld-schepenen die voor de omkering ijverden.

"Het lijkt nu alsof de rijrichting omkeren ons idee was", zucht burgemeester André Peeters (CD&V). "Dat klopt niet. Mobiliteit is de voorbije legislaturen steeds een bevoegdheid geweest van Open Vld. De toenmalige schepenen hebben het verkeerscirculatieplan mee goedgekeurd."





Negatief advies politie

Volgens burgemeester André Peeters is het terug omkeren van de rijrichting zelfs al uitvoerig besproken met de politie maar is het, praktisch, niet meer mogelijk zonder andere ingrijpende veranderingen. "Natuurlijk hebben we het al besproken met de politie. Hun advies was om het niet te doen. Het zou verkeerstechnisch een hoop miserie met zich meebrengen. Eerst en vooral is de Grote Markt er niet voor ingericht om verkeer opnieuw toe te laten. Bovendien kan een vrachtwagen op de Grote Markt ook niet draaien in de richting van Rillaar. Er ligt een hoge talud."





En dat is niet alles. "Volgens de politie zullen er, bij een eventuele omkering, files ontstaan op de aansluiting met de Oostelijke ring. Bovendien zal de Jan Van Ophemstraat alle verkeer te slikken krijgen. Deze straat is daar niet voor gemaakt."





