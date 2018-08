"Verdelg wespennest zelf: kost minder" BRANDWEER SCHERPENHEUVEL HEEFT IETWAT APARTE RAAD OM PROBLEEM AAN TE PAKKEN KRISTIEN BOLLEN

04 augustus 2018

02u31 0 Aarschot De brandweer heeft de handen vol met wespennesten. De meeste mensen zijn nog steeds de dag zelf al geholpen, maar dat vraagt een extra inspanning en kost net geen 64 euro. Er zijn ook goedkopere privéfirma's die het doen voor ongeveer 50 euro. De brandweer van Scherpenheuvel doet echter nog beter en geeft mensen thuis tips om de klus zélf te klaren. "Dat kost u maar 10 euro."

Bij elke brandweerpost in de regio is zowat dezelfde tendens te merken: dagelijks 10 tot 15 oproepen. Oorzaak van deze ellende: de aanhoudende hitte. Wespen houden van de warmte. Normaal is de piek voor nesten pas midden augustus, maar door de hoge temperaturen valt die nu veel vroeger. Niet enkel door het warme weer zijn de beestjes veel actiever: ook de larven in de nesten zijn nu aan het verdwijnen. Die geven de wespen immers zoetstof, en dus moeten de wespen zelf op zoek naar zoetigheden. Cola of bier op je terras is dus extra aanlokkelijk.





Soms werk tot 23.30 uur

In Tienen gaat de brandweer dagelijks op pad. "Als mensen ons contacteren proberen we hen zo snel mogelijk te helpen, meestal de dag zelf nog. Indien het hen niet past, maken we meteen een afspraak op de dag dat ze wensen."





Ook Aarschot zet dagelijks zowat drie ploegen in, meestal vanaf de namiddag tot de late avond. "Meestal zijn de mensen 's avonds wel thuis. Tot hoe laat we doorwerken hangt natuurlijk af van het aantal oproepen, maar we trachten alles weg te werken zodat er geen wachtlijst ontstaat. Sommige dagen is het dan wel tot half twaalf werken."





Verdelg-het-zelf

Al kan het dus ook nog anders. Privéfirma's vragen meestal ietsje minder, en ook een imker kan helpen. Maar wie de brandweerpost van Scherpenheuvel contacteert, krijgt wel een bijzondere uitleg. "Wij geven mensen tips om wespen zelf te verdelgen. We geven hen bijvoorbeeld de naam van het verdelgingsproduct mee, alsook de winkels waar dit te verkrijgen is en de richtprijs, die varieert tussen 8 en 15 euro. De overschot kan je nog perfect gebruiken voor mieren. We leggen hen dan ook uit hoe ze dit op een veilige manier kunnen doen. Best 's avonds laat of 's ochtends in alle vroegte. Dan is het wat koeler en zijn de diertjes minder actief."





Niet altijd veilig

Toch wil de brandweer zich niet ontdoen van haar taak. "We raden niet steeds aan om dit zelf te doen, het hangt ook af van de locatie. Als die nest zich op een zolderkamer bevindt, doe je het beter niet zelf. Voor zulke wespennesten is het dus raadzaam om ons in te schakelen. Ook mensen die niet zeker zijn of ze wel durven raden we af om er zelf aan te beginnen", klinkt het.