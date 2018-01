"Verborgen parels redden van vergetelheid" KUNSTLIEFHEBBER ZOEKT VERGETEN LOKALE SCHILDERS VOOR DIGITAAL MUSEUM TOM VAN DE WEYER KRISTIEN BOLLEN

02u25 0 Bollen Kunstliefhebber François Renier en initiatiefnemer Pieter Van Kerckhof houden een schilderij van Emile Deca vast, terwijl André Matthijssens het werk fotografeert. Aarschot Kunstliefhebber Pieter Van Kerckhoven (48) is op zoek naar Aarschotse schilderijen. Hij wil ze een plaats geven in zijn virtueel museum www.museum-aarschot.be. "Heel wat van onze kunstenaars verdwijnen in de plooien van de geschiedenis. Ik wil opnieuw betekenis geven aan hun verborgen parels. We hoeven niet zo bescheiden te zijn over ons artistiek talent."

"Als mensen een schilderij kopen, cadeau krijgen of erven, weten ze vaak niet wie de artiest was", zegt Van Kerckhoven. "Ze belanden aan een muur zonder enige duiding. Het virtueel museum ontsluit de werken voor het grote publiek en geeft een biografie en wat informatie mee."





Het idee voor zijn museum kreeg Van Kerckhoven in 2001.





"Ik had een decoratiewinkel in Aarschot, waar ik ook kunst verkocht. Er passeerde een schilderij van het kasteel van Schoonhoven. Ik vond het een waardevol document en maakte er een foto van alvorens het door te verkopen. Zo begon ik aan fotoreeks die ik online publiceerde."





"Negen jaar geleden verhuisde ik naar Parijs. De site met foto's verdween enige tijd op het achterplan. Ik houd echter een sterke band met zijn geboortestreek en kom tegenwoordig elke twee maanden terug naar Aarschot. Dan werk ik verder aan de verzameling."





Bollen De website van Pieter Van Kerckhoven.

Professionele foto's

Van Kerckhoven wordt in zijn zoektocht geholpen door het M-Museum in Leuven, kunstkenner François Renier en fotograaf André Matthijssens. "We halen de werken bij de eigenaars thuis op en laten ze bij André professioneel fotograferen, zodat de belichting goed zit. Daarna worden de beelden toegevoegd aan de site."





"Vrijdag hebben we tien schilderijen opgehaald met de bestelwagen", zegt Renier. "Er zitten er drie bij van Emile Deca en ook van Albert Pateet. Sommige eigenaars zijn wat bezorgd om de werken af te staan, al is het maar voor even. Vaak hangen ze al jaren aan de muur en je haalt toch een stukje eigenheid uit dat huis weg."





"Er zijn zoveel Aarschotse kunstenaars die succesvol waren, maar in eigen streek onbekend bleven, zoals Charles Van der Eycken. Misschien hebben we nog maar 3% van hen kunnen traceren, maar ons doel is niet hun volledige oeuvre op te lijsten. Als we van elke artiest enkele werken online zetten, hebben we al een mooi beeld. We willen aan die werken geen waarde of prijskaartje plakken, maar ze opnieuw betekenis geven, zodat de vergeten artiesten weer een forum krijgen", zegt Van Kerckhoven. "Vrienden in Parijs hebben het museum bezocht en zijn onder de indruk van de kwaliteit van de werken en hoeveel verschillende kunstenaars Aarschot wel niet telt. We hoeven niet zo bescheiden te zijn ."





Het digitaal museum is voortdurend in ontwikkeling en herbergt niet enkel schilders. De beeldhouwer Roland Rens zit er ook in, maar ook portretfotograaf Leopold Gevers en het Aarschotse jeugdkoor. "Ik denk eraan het museum te verruimen. Ook het Aarschots dialect verdient er een plaats."





Van Kerckhoven doet een oproep aan mensen die een werk van een Aarschotse kunstenaar in hun bezit hebben.





"We willen het graag lenen en fotograferen voor onze virtuele collectie. We bezorgen het netjes weer terug." Je kan reageren via www.museum-aarschot.be.





Bollen Pieter en zijn team halen kunstwerken op in Aarschot.