"Vandalen wachten strenge straffen" BURGEMEESTER WIL GRATUIT GEWELD ZWAAR AANPAKKEN GEERT MERTENS

26 april 2018

02u25 0 Aarschot Wie in Aarschot vandalenstreken uithaalt, denkt beter twee keer na. Er hangen meer dan honderd camera's. "Niet alleen camera's van de stad, maar ook van bedrijven én scholen", weet burgemeester André Peeters (CD&V). Hij wil zware straffen voor de vandalen die twee weken geleden een spoor van vernieling trokken door onder meer het Stadspark.

Toen werd onder meer het AED-toestel van de muur van het Capucienenklooster afgerukt. "We hebben de beelden van de bewakingscamera's aan het Capucienenklooster overgemaakt aan het gerecht", zegt Peeters. "De beelden worden standaard dertig dagen bewaard. Door het gerecht worden ze nu geanalyseerd en we hopen dat de daders snel worden gevonden. Ik zal niet nalaten om zeer strenge straffen te eisen om een voorbeeld te stellen en een herhaling te voorkomen. De bloemknoppen van de narcissen en tulpen werden afgerukt maar ook het AED-toestel, dat levens kan redden, werd vernield."





Daarnaast werden ook nadarhekken omgegooid die een pas ingezaaide gazon beschadigde en een infobord werd met een steen kapotgegooid. Ondertussen werd ook de camera, die hing op de Grote Markt en stuk was, hersteld. "Eén camera houdt de Grote Markt 360 graden in de gaten", voegt hij eraan toe.





Station: elf nieuwe camera's

"Daarnaast staan er ook nog twee camera's op de verzinkbare paaltjes. Eigenlijk moeten die vandalen goed beseffen dat ze overal gezien worden. Aan het station komen nu elf nieuwe camera's. Daarnaast hebben ook talloze bedrijven en scholen camera's hangen. We gaan er alles aan doen om de schuldigen te straffen."





De oppositie vroeg zich af of er geen GAS-boetes konden opgemaakt worden om de vandalen te straffen.





"Ik denk dat de rekening die de daders, als we hen kunnen vinden, uiteindelijk veel gepeperder zal zijn", aldus Peeters.





Burgemeester Peeters zei dat hij ondertussen ook de passie deelt van raadslid Annick Geyskens voor de plaatsing van ANPR-camera's op de wegen. Op die manier kan berekend worden of een wagen over een heel traject te snel reed. "We zijn er voorstander van dat er ook op ons grondgebied, net als in Herselt, dergelijk systeem komt."