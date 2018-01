"Tijd dat ik van belofte-etiket af geraak" JENTE PIRONET VIJFDE KEER GENOMINEERD VOOR NIEUWE LICHTING GEERT MERTENS

23 januari 2018

02u24 0 Aarschot Is het na vijf selecties eindelijk bingo voor muzikant Jente Pironet (27) uit Aarschot? Opnieuw is hij bij het selecte kransje genomineerden voor de Nieuwe Lichting van Studio Brussel, de talentenjacht die de zender elk jaar organiseert. Ditmaal met zijn groep Portland. "Het is nu of nooit", zegt Jente. "Het wordt tijd dat ik van dat eeuwige belofte-etiket af geraak."

Wat Jente presteert, is in ieder geval een unicum. Niemand schopte het de voorbije jaren ooit vijf keer, met meerdere bands, tot in de finale van de wedstrijd. Dat deed hij al met ShyLips, Zinneman en nu dus opnieuw Portland. "Blijkbaar weet ik met mijn nummers altijd de juiste snaar te raken bij de juryleden", lacht hij. Deze keer was het Flip Kowlier die lovende woorden had voor de groep. "De nummers vormen een mooi dekentje van muziek", zegt hij. "Puur en integer. Ze kunnen zo op de radio gedraaid worden."





Dromerige muziek

Portland begon ooit als Jente's soloproject, maar is intussen een hechte band geworden. "Ik had destijds een uitlaatklep nodig voor de gevoelige liedjes waarmee ik niet bij ShyLips terecht kon", legt hij uit. "Al gauw vormde ik een duo met zangeres Manon en we zijn uitgegroeid tot een volwaardige groep. Onze liedjes worden als dromerig omschreven en dat is ook ons doel. We willen de luisteraar even doen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit."





De Nieuwe Lichting is de voorbije jaren uitgegroeid tot een kweekvijver van aanstormend talent. Onder meer Equal Idiots, Tamino en Tout Va Bien danken de opmars van hun carrière aan de wedstrijd. "Tot nu toe is het bij mij altijd net niet geweest", zegt Jente. "Ik wil nu ook wel eens winnen. We hebben één kans op drie om erbij te zijn. Drie genomineerden vormen immers de Nieuwe Lichting." En anders volgend jaar opnieuw? "Neen, het is nu echt wel de laatste keer dat ik deelneem."





Uitnodiging voor festivals

Jente merkt wel dat de Nieuwe Lichting op de voet wordt gevolgd. "Toen het bekend werd dat we bij de negen finalisten waren, ontplofte onze facebookpagina", vertelt hij. "Ondertussen zijn er ook al heel wat contacten met mensen uit de muziekindustrie en een aantal toffe festivals hebben ons al gecontacteerd voor komende zomer." Leven van zijn muziek kan Jente vooralsnog niet. "Ik doe wat freelancewerk en tap ook af en toe in café De Flater in Aarschot. Ook daar steunen ze me."





Eén optreden is alvast in kannen en kruiken. "We spelen in september een thuismatch op het festival Lolands in Scherpenheuvel", zegt Jente, die afkomstig is uit Zichem.





Idool 2011

Trouwe televisiekijkers kennen Jente wellicht ook nog van Idool 2011, waaraan hij deelnam. Al loopt hij daar niet graag mee te koop.





Wie Portland wil steunen, kan tot en met 25 januari 16 uur op de groep stemmen via www.stubru.be