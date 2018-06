'Thee met een Verhaal' heropent in vroegere stoffenwinkel 09 juni 2018

Jessica Van Humbeeck opent dit weekend haar vernieuwde speciaalzaak 'Thee met een Verhaal' in de voormalige stoffenwinkel 't Kanten Doekje. In de winkel heb je keuze uit 120 soorten thee. Achter in de zaak is een salon ingericht voor afternoon tea. Je kan er thee drinken, scones en zoete hapjes eten volgens de Britse gebruiken. "Boven is een kamer waar ik groepssessies geef in Chinese en Japanse theeceremonies. Je kan ook workshops volgen, zoals ice tea maken."





Dit weekend zijn het opendeurdagen in de Leuvensestraat, telkens van 10 tot 17.30 uur. De eerste vijftig klanten krijgen een goodiebag.





Meer info op https://www.theemeteenverhaal.eu/