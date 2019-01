‘t Vervolg organiseert fuif voor alleenstaanden VDWT

16 januari 2019

’t Vervolg, de Aarschotse organisatie voor alleenstaanden, houdt haar spetterende fuif op zaterdag 2 maart in zaal Demervallei in de Langdorpsesteenweg 319. Ook niet-singles zijn welkom. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro, aan de kassa 7 euro. Je kan kaarten bekomen door te storten op BE 17 8508 1684 9021 voor 24 februari of door telefonisch contact te nemen met Nadine op 0495 74 45 73. Info op www.tvervolg.be.