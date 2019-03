‘t Flater Theater doet middeleeuwen herleven Geert Mertens

12 maart 2019

De nieuwe toneelvoorstelling van ‘t Flater Theater speelt zich in de middeleeuwen af. In ‘De Rillaar Renaer’ wordt een rebelse horigenleider, die het opneemt voor de arme boeren uit Rillaar, verliefd op de dochter van de Aarschotse hertog.

Regisseur en huisschrijver Kamiel Kemels - alias Ronny Van Cauwenbergh - leidt het spektakel in goede banen.

“Als hertog Karel de Goede zijn troepen naar Arenberg stuurt om zijn broer bij te staan, blijft hij alleen met zijn gezin en enkele bedienden achter in z’n versterkt kasteel.”

‘s Nachts sluipen er al snel geheimzinnige figuren door het kasteel en vreest de hertog voor zijn leven.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdagen 22 en 29 maart en zaterdagen 23 en 30 maart om 20 uur. Op zondag 24 maart is er een voorstelling om 19 uur. De opvoeringen vinden plaats in zaal Den Akker. Reserveren kan via het nummer 0495/37.27.31. of op www.kamielkemels.be