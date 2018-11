“Stationsomgeving moet al opnieuw aangepakt worden” Rutten denkt onder meer aan parkeertorens of ondergronds parkeren Geert Mertens

17 november 2018

De voltooiing van het masterplan Stationsomgeving is nog maar net achter de rug of een vernieuwing dringt zich al op. Het plan was gebaseerd op een voorspelling die vandaag de dag al hopeloos gedateerd is. “Het station is eigenlijk slachtoffer van zijn eigen succes”, weet toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Onder meer het voorplein moet volledig hertekend worden. Ze denkt onder meer aan parkeertorens.

“Driemaal zoveel mensen maken vandaag de dag gebruik van de stationsomgeving als toen het plan werd opgesteld”, weet Rutten.

Dat is amper tien jaar geleden. Vorig jaar werd de gloednieuwe stationsparking met 1.200 parkeerplaatsen in gebruik genomen. Dat was het sluitstuk van de werken die onder meer het doortrekken van de onderdoorgang onder de sporen én de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug richting Elzenhof omvatte.

“Het immense succes konden we vooraf niet incalculeren”, voegt ze eraan toe. “Hadden we dit vooraf geweten, dan hadden we bepaalde zaken wellicht anders aangepakt. Resultaat is wel dat er zich nu al veranderingen opdringen. Het station wordt in de toekomst verder uitgebouwd als ‘A-locatie’ en mobiliteitsknooppunt. Dat wil zeggen dat mensen er veilig, makkelijk en betaalbaar moeten geraken met verschillende vervoersmiddelen.”

De NMBS wou aanvankelijk deze maand al betalend parkeren invoeren op de parkings aan de voor- en achterzijde. Onder impuls van het nieuwe stadsbestuur werd deze invoering tot eind februari uitgesteld. “Dat geeft ons tijd om te bekijken wat er allemaal kan gebeuren om de mobiliteit in de omgeving te verbeteren”, aldus Rutten.

“Onder meer de voorzijde van het station wordt volledig herbekeken in samenwerking met alle actoren. Bussen en fietsers moeten altijd veilig tot aan het station kunnen geraken. We onderzoeken ook de mogelijkheden om, al dan niet in samenwerking met de private sector, de parkeermogelijkheden uit te breiden door ondergronds te gaan of met parkeertorens te werken.”

Ook het aantal fietsstallingen wordt verder uitgebreid. Om het hoge aantal fietsdiefstallen terug te dringen, werden er al mobiele camera’s geplaatst om heel de site in de gaten te houden. “De stationsomgeving moet een plaats zijn waar fietsers veilig en gemakkelijk terecht kunnen.”