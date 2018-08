"Stadsbestuur benadeelt zwakke weggebruikers" VOETWEGENACTIVIST MARC VAN DAMME VERLEGT FOCUS NAAR GEWONE WEGEN GEERT MERTENS

28 augustus 2018

02u26 0 Aarschot Voetwegenactivist Marc Van Damme verwijt het Aarschotse stadsbestuur dat het de 'zwakke weggebruikers' benadeelt. In een mail die hij naar het college én de pers stuurde, haalt hij meerdere situaties aan die onveilig zijn of op zijn minst onduidelijk voor fietsers.

Van Damme schrijft dat het bestuur al jaren dure gerechtelijke veldslagen uitvecht waarbij het blijft volharden in een anti-tragewegenbeleid. "De stad werd wegens grootschalige verwaarlozing van haar buurtwegen al zes maal veroordeeld in 3,5 jaar tijd", stelt hij. Het gaat dan niet om één, maar om tientallen gevallen.





Oppositiepartij Groen becijferde onlangs dat de tragewegenprocedures het stadsbestuur al meer dan 1,5 miljoen euro gekost. In 2014 werd de stad een eerste maal veroordeeld om de buurtwegen op haar grondgebied in orde te brengen. Ondertussen is de dwangsom al opgelopen tot het berekende bedrag. Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) heeft altijd beweerd dat er al veel werk is verricht én dat er al een honderdtal paden open zijn gemaakt. "Sommige paden lopen door tuinen van mensen, anderen kruisen een spoorweg, lopen over gronden van meerdere mensen... Het is niet evident om snel tot een oplossing te komen."





Wat is alternatief?

"Ook met betrekking tot de harde wegen stel ik - wat fietsers betreft - een grote mate van desinteresse inzake veiligheid en comfort vast", aldus Van Damme. Hij haalt onder meer het einde van de Pater Raskinkade aan. Het fietspad stopt abrupt en gaat over in kasseien. Ook wie op de Betekomsesteenweg rijdt en de Amerstraat wil inrijden, botst op een verbodsbord. "Wat moet een fietser ondernemen", vraagt hij zich af. "Wat is het alternatief?"





Ook situaties op de rotonde Elisabethlaan met de Pastoor Dergentlaan en het tweerichtingspad op de Leuvensestraat worden geschetst. In totaal haalt Van Damme acht gevaarlijke situaties aan. "Het betreft hier nog maar het topje van de ijsberg", zegt hij. Hij vraagt het stadsbestuur om op een redelijke termijn op zijn vragen te antwoorden.