"Stadhuis was tweede thuis voor mij" NA 50 JAAR GEEN VERKIEZINGEN MEER VOOR BOEGBEELD FRANS DEBOES (74) GEERT MERTENS

06 juni 2018

02u29 0 Aarschot Na een carrière van meer dan vijftig jaar stapt de huidige voorzitter van de Aarschotse gemeenteraad, Frans Deboes (74), uit de politiek. Twintig jaar lang was hij schepen in de stad. Hij was ook enkele maanden waarnemend burgemeester. "Het gaat nog vreemd aanvoelen", blikt hij vooruit. "Het stadhuis is, bij manier van spreken, een tweede thuis voor me geworden."

Frans startte zijn politieke carrière in 1967 als medestichter van de CVP-jongeren in Aarschot. Van 1973 tot 1976 was hij voorzitter van de jongeren van het arrondissement Leuven en dertien jaar lang, van 1974 tot 1987, was hij kabinetsmedewerker van toenmalig minister-president Gaston Geens. "Het is bijna niet te geloven hoe populair Geens in die tijd was", herinnert Frans zich.





"Als we - in de aanloop naar de verkiezingen - met de vrachtwagen rondreden, lieten de mensen ons stoppen met de vraag of we toch een bord van Geens in hun tuin wilden plaatsen. Normaal moet je mensen smeken om er één te mogen plaatsen. Dat was de omgekeerde wereld. Ik word er nog vaak over aangesproken. Ik herinner me dat we de verkiezingen in het arrondissement Leuven wonnen met 25.000 stemmen. Ik heb toen, voor het eerst en het laatst, met een minister gedanst van blijdschap!"





Gemeenteraadslid in 1981

In 1981 werd Frans gemeenteraadslid en vanaf 2006 was hij schepen van Lokale Economie, Burgerlijke Stand, Communicatie en Onderwijs. "Van 2007 tot heden is hij een, door alle politieke fracties, gewaardeerde voorzitter van de Aarschotse gemeenteraad", aldus voorzitter Raf Rosseels en burgemeester André Peeters (CD&V).





Dagelijks op stadhuis

"Je moet op een gegeven moment kiezen", zegt Deboes. "Al die jaren zat ik minstens een halve dag op het stadhuis. Ook nu ik op pensioen ben (Deboes had vroeger de wasserij De Parel, red.) ben ik haast dagelijks op het gemeentehuis, waar ik in de weer ben met de agenda en de commissies. Mijn vrije tijd zal, na de verkiezingen, vooral gaan naar de twee kleinkinderen. We vangen die drie dagen per week op. Daarnaast heb ik ook nog altijd een paar ezels. Die blijf ik ook verzorgen. Af en toe wil ik nog wel eens een reisje meepikken."





Met de motor zal dat niet meer zijn. Tot voor enkele jaren was Deboes een fervent motard.





"Mijn motor heb ik verkocht", voegt hij eraan toe. "Ik heb heel Europa doorkruist en ben in Bolivië geweest. Ik heb alles gedaan wat ik wou doen. Ik ben ondertussen 74 jaar. Dat wordt allemaal moeilijker."





Hij blijft wel de CD&V-lijst voor de volle honderd procent steunen. "We zijn Frans zeer erkentelijk en dankbaar voor de vele dingen die hij in onze stad heeft kunnen realiseren", aldus Peeters.