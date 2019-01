“Stad plant boom per klimaatidee jongeren” Geert Mertens

28 januari 2019

19u15 0

Jeugdcentrum De Klinker organiseert woensdag een actie op de Grote Markt om te weten te komen wat er bij de jongeren leeft rond het milieu en het klimaat. De Klinker roept de jongeren op om hun ideeën te spuien. Het stadsbestuur onderzoekt dan of er in de toekomst rekening mee kan houden. Als tegenprestatie wil het stadsbestuur, per idee, een nieuwe boom planten.

“Uit een rondvraag, die we deden in het kader van de betoging in Brussel, bleek dat de jongeren wakker liggen van het milieu”, aldus diensthoofd Inne Eeckhout van De Klinker. “Ook in het kader van het traject kind- en jeugdvriendelijke stad lieten jongeren weten dat ze zich zorgen maken over het milieu. Ze wensen propere lucht, inspanningen om meer fietsers op de baan te krijgen, meer groen en minder afval. Als jeugddienst vinden we het belangrijk dat jongeren ook nu hun stem laten horen.”

Daarom organiseert het jeugdcentrum nu woensdag 30 januari een actie op de Grote Markt. “Op het marktplein voorzien we een groene zone met grasmatten en planten”, klinkt het. “Per uniek idee van de jongeren levert de stad een tegenprestatie, namelijk het planten van een boom in Vlaanderen. Hoe meer ideeën, hoe meer bomen er geplant worden.”

Samen met de jongeren zal het jeugdcentrum nadenken over wat er met hun voorstellen moet gebeuren. Willen ze deze zelf overmaken aan het bestuur of nemen ze deze mee naar school. Afspraak nu woensdag.