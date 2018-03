"Sloop villa en maak gezamenlijke parking" 27 maart 2018

De 'Vrienden van het Gemeentehuis' hebben een oplossing voor de verkeersproblemen aan de twee basisscholen in Rillaar.





"Binnenkort staat een villa te koop op het kruispunt van de Ebdries en de Schoonderbeukenweg. Als beide scholen die grond eens aankochten en er een gemeenschappelijke parking van maken?", klinkt het. Elke namiddag heerst grote verkeersdrukte aan de basisscholen Dol-fijn en Knipoog. Ouders die hun kinderen met de wagen afhalen, zoeken een uur voor het laatste belsignaal al een parkeerplaatsje uit op de parking van de Carrefour, de vroegere Techno en brasserie 't Dorpsgenot. Dol-fijn heeft een kiss & ride-strook, maar ook die wordt bezet.





In het café Gemeentehuis hebben ze nu ruimte gevonden.





"Dit is een unieke kans voor de scholen om die grond te verwerven en er parkeerplaats voor beiden in te richten", zegt stamgast Ronny De Rijck.





De vraag blijft wie met geld over de brug komt. Dol-fijn is een GO!-school van de groep Adite. Knipoog is een gemeentelijke school. "Adite liet ons alvast weten dat het wel interesse heeft om de parking te huren als de gemeente de grond aankoop", zegt De Rijck.





Schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld) heeft sympathie voor het idee.





"De stad alleen zal de grond niet aankopen. De beide scholen zullen moeten overleggen met Aarschot als derde partner." (VDWT)