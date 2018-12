‘Siba loopt warm’ voor vzw Brotherhood City run loopt langs en door kerk, stadspark en school Geert Mertens

05 december 2018

De mooiste plekjes van Aarschot ontdekken tijdens een city run by night? Dat kan op vrijdag 14 december. De leerlingen van de technische school Siba organiseren dan ‘Siba loopt warm’ ten voordele van de Warmste Week van Studio Brussel.

Op dit moment zijn de leerlingen volop bezig met de voorbereiding. “De leerlingen van het zesde en zevende jaar BSO werken het evenement volledig uit in de lessen PAV (Project Algemene Vakken”), licht Ilona De Ruyter van SIBA toe.

“De doelstellingen zijn simpel: maak er een geweldig evenement van voor een goed doel uit Aarschot, zonder budget. De volledige opbrengst gaat naar de vzw Brotherhood.” Deze zorgt ervoor dat minderbedeelde kinderen elk jaar op kamp kunnen gaan.

“Het is niet de bedoeling om de snelste loper in huis te hebben maar wel om zoveel mogelijk deelnemers aan de start te zien verschijnen”, voegt ze eraan toe.

De lopers kunnen strijden voor een aantal titels. “Namelijk ‘Warmste school van Aarschot’ en het ‘Warmste bedrijf van Aarschot’. Zij die dit waarmaken morgen een jaar lang deze titel dragen. Bovendien krijgen ze een artikel in het stadsmagazine.”

De tocht loopt langs en door de mooiste plekjes van de stad. “Onder meer de kerk, zaal de Haven (het vroegere Cristal Monopole, red.), cultuurcentrum Het Gasthuis, stadspark, stadhuis, de werkhallen van de school Siba, BuSo De Brug, de school Zonnedorp, de bibliotheek en De Klinker liggen langs het parcours”, klinkt het. “Verder hebben we ook tal van dj’s langs het parcours staan die voor licht en spektakel zorgen.”

Er is keuze uit twee afstanden: 5 of 10 km. Voor de allerkleinsten is er ook een caramellenrun.

Begint het te kriebelen? Schrijf je in door naam, adres, geslacht en de afstand die je wenst te lopen te mailen naar sibalooptwarm@siba.be. De deelnameprijs bedraagt 6 euro. Dit bedrag moet je overschrijven op rekeningnummer BE94 9731 8297 8814. Op de dag zelf betaal je 8 euro aan de kassa.

Iedereen is welkom vanaf 19 uur. De start vindt plaats om 20 uur. Plaats van afspraak is Siba aan de Pastoor Dergentlaan 62 in Aarschot.