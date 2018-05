"Scholen maken ons niet levensvaardig" FILOSOOF PLEIT VOOR AFSCHAFFING ONDERWIJSINSTELLINGEN GEERT MERTENS

16 mei 2018

02u30 0 Aarschot Filosoof Johan Van Eeckhout uit Gelrode heeft een nieuw boek klaar, waarin hij meteen een instituut onderuithaalt. Want in 'Leven zonder school' pleit hij voor - u raadt het - een leven zonder school. "Onderwijsinstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met 'probleemleerlingen', maar misschien moeten we het wel omgekeerd bekijken?"

"Het is een mythe dat scholen van ons levensvaardige mensen maken", vindt Van Eeckhout. "In hun eerste levensjaren doen kinderen ontzettend veel kennis en vaardigheden op. Het is opmerkelijk met welke gretigheid en efficiëntie dit gebeurt. Pas wanneer ze naar school gaan, verandert dit. Dan hoor je ze plots 'ik kan dat niet ' zeggen. Daarom pleit ik ervoor om de plicht om de schoolse instelling te bezoeken, af te schaffen. Tweehonderd jaar geleden bestond de school ook niet. Toen had je een veel informelere manier van leren."





Van Eeckhout spreekt ook uit ervaring. "Ik heb zelf het privilege gekend van een heel aanwezige mama die niet werkte", lacht hij. "Ik ben pas op latere leeftijd naar school gegaan. Ik was heel gek op roofvogels - een heel specifiek op de slechtvalk. Uiteindelijk leerde ik zelf de Latijnse namen van dieren en ontdekte ik waar aerodynamica om draait. Op een bepaald moment ben ik naar school beginnen gaan en intussen ben ik overgediplomeerd. Mensen die niet naar school zijn geweest, kunnen nog altijd studeren aan universiteiten - misschien net omdat ze enorme talenten ontwikkeld hebben. Een diploma is een waardeloos stuk papier. Misschien zijn er wel veel meer mensen die geschikt zijn voor een bepaalde job, maar gewoon een specifiek diploma ontberen."





Artificiële omgeving

Een leven zonder school is volgens Van Eeckhout ook het antwoord op de vele leer- en gedragsstoornissen waar onderwijsinstellingen vandaag geen weg mee weten. "Kinderen moeten veel meer toegang tot de wereld krijgen", zegt hij. "Het is gek: kinderen moeten naar school gaan om zich op de echte wereld voor te bereiden, maar het is net in de scholen dat alles artificieel is. Op de werkvloer sta je later in contact met mensen van alle leeftijden. Waarom kan dat ook niet in je jonge jaren? En wat is leren? Een leerling die tijdens de Engelse les een sms'je stuurt naar een vriend, is ook aan het leren hoe hij dat stiekem moet doen."





'Leven zonder school' bevat talloze getuigenissen van jongeren en ouders. Maar ook van mensen die nooit naar school zijn gegaan. Meer informatie op www.levenzonderschool.be.