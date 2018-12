“Sans rancune naar Gwendolyn toe” Geert Mertens

18 december 2018

Toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) prees, tijdens zijn laatste gemeenteraad, afscheidnemend burgervader André Peeters (CD&V). Voor het eerst, sinds de zware verkiezingsnederlaag, reageerde hij ook. “Er is, wat mij betreft, geen rancune”, zegt hij. “Er zijn natuurlijk politieke tegenstellingen, en op bepaalde momenten, waren dat er zelfs heel veel maar dat is voorbij. ”

Tijdens de campagne kwam het meermaals tot een aanvaring tussen de twee partijboegbeelden die ook nog eens samen de coalitie vormden. Op verkiezingsdag bleek dat de partij van burgemeester Peeters bijna halveerde (van twaalf naar zeven zetels). Open Vld boekte een enorme wint en ging van vier naar tien zetels. Gwendolyn Rutten stond erop om haar voorganger te bedanken voor al zijn inzet.

“Bouwen zat in je bloed”, zegt ze. “Mede dankzij André is onder meer ‘s Hertogenmolens, jarenlang een stadskanker, een prachtige plaats geworden.”

Peeters stelde de woorden van Rutten op prijs. “Neen, ik heb het niet moeilijk met het einde van mijn burgemeesterschap”, zegt Peeters. “Ik heb mij nooit vastgeklampt aan mijn mandaat. De voorbije jaren ben ik fulltime met Aarschot bezig geweest. Altijd ben ik een politiek beest geweest, een lokale politieker. Ik vraag me wel af wat ik nu met die zee van tijd ga doen. De boekenbon, die ik gekregen heb, zal ik zeker en vast kunnen gebruiken want ik lees graag.”

Hij zal wellicht meer tijd spenderen aan de kleinkinderen. “We hebben met onze generatie heel wat verwezenlijkt”, zegt hij. “En daar tel ik niet alleen mezelf bij maar ook Frans Deboes, Herman Pelgrims, Julia Mellaerts, Monique Swinnen, de vroegere burgemeester Willy Schellens (sp.a) en Bob Verstraete (Open Vld). Toen ik destijds in Aarschot kwam, was er niets: geen cultuur, geen cinema. We hebben van Aarschot een prachtige stad gemaakt. Ik wil later, als ze een beetje groter zijn, tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen dat ik dat allemaal mee gerealiseerd heb.”

Wat hij zelf gaat doen, weet hij nog niet. Peeters is verkozen voor de gemeenteraad maar of hij effectief zijn plaats zal innemen, weet hij nog niet. “De algemeen directeur trekt aan mijn mouw en ik heb er de voorbije nachten over zitten piekeren maar ik weet het nog niet”, zegt hij. “Ik wil in ieder geval zoveel mogelijk de jongeren bijstaan als coach. Zij moeten het werk in de toekomst doen!”